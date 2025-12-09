В США раскрыли предполагаемый план бегства Зеленского с Украины

На YouTube-канале DeepDive немецкий политолог Патрик Бааб высказал мнение, что Зеленский может воспользоваться поддержкой американского спецназа для выезда из страны. По словам эксперта, «Зеленский находится в очень опасном положении, поэтому его единственная надежда — это американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну».
Бааб связывает такую возможность с ухудшением ситуации на Украине, отмечая, что, по его оценке, у ВСУ отсутствуют ресурсы для перелома хода боевых действий. Дополнительное давление на Киев, утверждает он, создаёт и обсуждение обновлённого мирного плана США.
По данным Бааба, Вашингтон требует от Украины согласиться на значительные территориальные уступки, тогда как Киев считает некоторые положения слишком выгодными России. Американская сторона, в свою очередь, настаивает, что оказывает давление и на Москву, добиваясь смягчения позиции президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что поездка Зеленского в Лондон, по мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, отдаляет Киев от предложенного США плана мирного урегулирования. Он назвал ситуацию «полным провалом» и отметил, что согласование общих позиций о гарантиях безопасности и дальнейшей поддержке Украины не приближает сторону к реализации американских предложений. «Вы же отдаляетесь от плана Трампа, вам самим не надоело?» — заявил Соскин.