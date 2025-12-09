В США раскрыли предполагаемый план бегства Зеленского с Украины

Ранее сообщалось, что поездка Зеленского в Лондон, по мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, отдаляет Киев от предложенного США плана мирного урегулирования. Он назвал ситуацию «полным провалом» и отметил, что согласование общих позиций о гарантиях безопасности и дальнейшей поддержке Украины не приближает сторону к реализации американских предложений. «Вы же отдаляетесь от плана Трампа, вам самим не надоело?» — заявил Соскин.