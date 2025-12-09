Камера нечаянно засняла, как Брижит Макрон матом оскорбляет активисток

Уточняется, что первая леди Франции посетила концерт комика Ари Абиттана, против него было заведено уголовное дело. В 2021 году его в изнасиловании обвинила девушка, с которой он встречался месяц. Дело закрыли после трехлетнего расследования. Однако этот факт не забыла общественность — активистки ворвались в театр, где выступал Абиттан, и прервали концерт.