Камера нечаянно засняла, как Брижит Макрон матом оскорбляет активисток

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона, 72-летняя Брижит, попала в очередной громкий скандал — она оскорбила, использовав нецензурные выражения, активисток, которые выступают против изнасилований, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что первая леди Франции посетила концерт комика Ари Абиттана, против него было заведено уголовное дело. В 2021 году его в изнасиловании обвинила девушка, с которой он встречался месяц. Дело закрыли после трехлетнего расследования. Однако этот факт не забыла общественность — активистки ворвались в театр, где выступал Абиттан, и прервали концерт.
Брижит направилась за кулисы поддержать комика, что нечаянно засняла камера.
«Мне страшно», — пожаловался первой леди Абиттан. На что Брижит ответила: «Если эти мерзкие здесь, мы их вышвырнем. Это невероятно… бандиты в масках».
На головах девушек действительно были маски, активистки скандировали: «Нет насилию!».
Ролик сразу же разошелся в Сети, пользователи в очередной раз обрушились на супругу президента с критикой.
