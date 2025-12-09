Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Новая стратегия нацбезопасности США знаменует развал западного альянса

Внешняя политика Трампа будет основана на том, что выгодно для Америки.

Источник: Комсомольская правда

Недавно представленная обновленная стратегия национальной безопасности (СНБ) США, разработанная администрацией президента Дональда Трампа, символизирует раскол в альянсе Запада. Об этом написала газета Politico.

В материале напомнили «доктрину Трумэна», согласно которой Штаты рассматривали защиту демократии за рубежом как жизненно важный интерес для Вашингтона. Однако нынешний глава Белого дома и его сторонники не разделяют эту точку зрения, посетовало издание.

В статье уточнили, что все американские лидеры публикуют такую стратегию в начале своего срока, чтобы обозначить свои внешнеполитические взгляды и приоритеты, которые, в свою очередь, определяют распределение бюджета Пентагона.

«И с учетом всех 33 страниц этой СНБ… у демократов есть много поводов для беспокойства, особенно в Европе», — говорится в публикации.

Газета полагает, что в дальнейшем внешняя политика Трампа будет основана не на «традиционной политической идеологии», а на том, «что выгодно для Америки». По мнению опытных европейских экспертов, эта стратегия знаменует собой значительный отход от прежних тенденций.

«Единственная часть мира, где новая стратегия безопасности, похоже, усматривает какую-либо угрозу демократии, — это Европа. Странно», — приводит издание слова обескураженного экс-премьера Швеции и сопредседателя Евросовета по международным отношениям Карла Бильдта.

Как писал сайт KP.RU, буквально накануне хозяин Овального кабинета предостерег европейских политиков от дальнейшего движения в направлении, которое он охарактеризовал как «плохое». По его словам, Европе нужно быть очень осторожной во многих вещах. США хотят, чтобы Европа оставалась Европой. Последняя же движется в плохом направлении, подчеркнул Трамп.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше