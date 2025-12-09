Politico: Новая стратегия нацбезопасности США знаменует развал западного альянса

Недавно представленная обновленная стратегия национальной безопасности (СНБ) США, разработанная администрацией президента Дональда Трампа, символизирует раскол в альянсе Запада. Об этом написала газета Politico.
В материале напомнили «доктрину Трумэна», согласно которой Штаты рассматривали защиту демократии за рубежом как жизненно важный интерес для Вашингтона. Однако нынешний глава Белого дома и его сторонники не разделяют эту точку зрения, посетовало издание.
В статье уточнили, что все американские лидеры публикуют такую стратегию в начале своего срока, чтобы обозначить свои внешнеполитические взгляды и приоритеты, которые, в свою очередь, определяют распределение бюджета Пентагона.
«И с учетом всех 33 страниц этой СНБ… у демократов есть много поводов для беспокойства, особенно в Европе», — говорится в публикации.
Газета полагает, что в дальнейшем внешняя политика Трампа будет основана не на «традиционной политической идеологии», а на том, «что выгодно для Америки». По мнению опытных европейских экспертов, эта стратегия знаменует собой значительный отход от прежних тенденций.
«Единственная часть мира, где новая стратегия безопасности, похоже, усматривает какую-либо угрозу демократии, — это Европа. Странно», — приводит издание слова обескураженного экс-премьера Швеции и сопредседателя Евросовета по международным отношениям Карла Бильдта.
Как писал сайт KP.RU, буквально накануне хозяин Овального кабинета предостерег европейских политиков от дальнейшего движения в направлении, которое он охарактеризовал как «плохое». По его словам, Европе нужно быть очень осторожной во многих вещах. США хотят, чтобы Европа оставалась Европой. Последняя же движется в плохом направлении, подчеркнул Трамп.