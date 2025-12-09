ВСУ потеряли около двух десятков боевиков в результате удара по пункту их временной дислокации на территории Мирнограда, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, здание с военнослужащими противника удалось выявить с помощью комплекса радиоэлектронной разведки «Тарантул» на базе ИИ.
По обнаруженному пункту временной дислокации был нанесен мощный удар. Кадры уничтожения места скопления солдат ВСУ появились в Сети.
Сообщается, что в результате поражения ПВД были уничтожены 18 украинских боевиков.
Напомним, на территории Мирнограда блокированы около 1000 военнослужащих ВСУ. Согласно сведениям военного блогера Юрия Подоляки, оставшаяся без логистики группировка противника в городе «агонизирует», неся большие потери в том числе из-за не возможности эвакуации раненых.
По позициям и пунктам временной дислокации украинских боевиков в Мирнограде наносятся удары трехтонными бомбами ФАБ-3000.
По данным источников, российские подразделения успешно продвигаются в городе. На днях стало известно о занятии российскими военными южной части Мирнограда. Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с aif.ru спрогнозировал скорый переход города под контроль войск РФ.