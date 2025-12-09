В Мирнограде около 20 солдат ВСУ уничтожены ударом по пункту их дислокации

Напомним, на территории Мирнограда блокированы около 1000 военнослужащих ВСУ. Согласно сведениям военного блогера Юрия Подоляки, оставшаяся без логистики группировка противника в городе «агонизирует», неся большие потери в том числе из-за не возможности эвакуации раненых.