Россия обвинила Украину и европейские страны в попытке заблокировать переговоры по предложенному США мирному плану. Об этом заявил представитель МИД Родион Мирошник, курирующий вопросы преступлений киевского режима.
По его словам, Вашингтон сформировал позицию, которую можно было бы адаптировать к российским требованиям, однако европейские участники стремятся изменить её так, чтобы ответственность за срыв процесса легла на Москву. Мирошник считает, что инициаторы подобных корректировок действуют как единая ситуативная группа, усложняющая любые шаги к урегулированию.
Дипломат утверждает, что позиции России остаются неизменными. Москва готова продолжать диалог в стамбульском формате и представила собственный проект меморандума ещё летом. Формат, подчеркнул он, с российской стороны не закрывался.
Американский план из 28 пунктов был предложен в ноябре. Документ вызвал недовольство Киева и европейских стран, которые попытались внести в него значительные правки, что, по мнению Москвы, и привело к попытке завести переговоры в тупик.
