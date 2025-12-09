Выяснилось, зачем ЕС пытается изменить подход США к украинскому урегулированию

По его словам, Вашингтон сформировал позицию, которую можно было бы адаптировать к российским требованиям, однако европейские участники стремятся изменить её так, чтобы ответственность за срыв процесса легла на Москву. Мирошник считает, что инициаторы подобных корректировок действуют как единая ситуативная группа, усложняющая любые шаги к урегулированию.