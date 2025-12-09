Ричмонд
Секретарь Брижит Макрон высказался после ее оскорблений матом активисток

На видео нечаянно попал момент, как Брижит Макрон оскорбляет матом активисток, выступающих против изнасилований.

Представитель супруги президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, нарушил молчание после очередного громкого скандала, в который угодила первая леди, материал из The Sun перевел aif.ru.

Брижит оскорбила активисток, которые сорвали выступление комика Ари Абиттана, назвав их девушками легкого поведения, но в более жесткой манере.

«Этот диалог следует рассматривать только как критику радикальных методов, используемых теми, кто в масках сорвал выступление Ари Абиттана в субботу вечером, чтобы помешать артисту выступать. Брижит Макрон не одобряет эти радикальные методы», — заявил пресс-секретарь первой леди.

Однако это не спасло ситуацию, общественность негодует, к критикам в Сети присоединились и высокопоставленные чиновники. Например, среди тех, кто осудил слова Брижит была член парламента Сара Легрейн.

Напомним, супруга Макрона попала в очередной громкий скандал — она оскорбила, использовав нецензурные выражения, активисток, которые выступали против изнасилований.