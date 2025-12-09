Секретарь Брижит Макрон высказался после ее оскорблений матом активисток

Представитель супруги президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, нарушил молчание после очередного громкого скандала, в который угодила первая леди, материал из The Sun перевел aif.ru.
Брижит оскорбила активисток, которые сорвали выступление комика Ари Абиттана, назвав их девушками легкого поведения, но в более жесткой манере.
«Этот диалог следует рассматривать только как критику радикальных методов, используемых теми, кто в масках сорвал выступление Ари Абиттана в субботу вечером, чтобы помешать артисту выступать. Брижит Макрон не одобряет эти радикальные методы», — заявил пресс-секретарь первой леди.
Однако это не спасло ситуацию, общественность негодует, к критикам в Сети присоединились и высокопоставленные чиновники. Например, среди тех, кто осудил слова Брижит была член парламента Сара Легрейн.
Напомним, супруга Макрона попала в очередной громкий скандал — она оскорбила, использовав нецензурные выражения, активисток, которые выступали против изнасилований.