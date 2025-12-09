Герасимов сообщил об освобождении южной части Димитрова

Южная часть населённого пункта Димитров перешла под контроль российских войск, сообщил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки группировки «Центр».
По данным Минобороны, 5-я отдельная мотострелковая бригада продолжает уничтожать заблокированные в городе формирования ВСУ.
«На сегодняшний день южная часть города освобождена и находится под полным нашим контролем. Это составляет более 30% от общего количества зданий», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что подразделения продолжают выполнение боевых задач в черте населённого пункта.
Как сообщалось ранее, начальник Генштаба ВС РФ и первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов проверил работу группировки «Центр». В Минобороны уточнили, что он оценил выполнение боевых задач подразделениями, действующими на днепропетровском направлении в зоне СВО.