Герасимов сообщил об освобождении южной части Димитрова

Российские войска взяли под контроль южный сектор Димитрова, который составляет более 30% городской застройки, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Южная часть населённого пункта Димитров перешла под контроль российских войск, сообщил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки группировки «Центр».

По данным Минобороны, 5-я отдельная мотострелковая бригада продолжает уничтожать заблокированные в городе формирования ВСУ.

«На сегодняшний день южная часть города освобождена и находится под полным нашим контролем. Это составляет более 30% от общего количества зданий», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что подразделения продолжают выполнение боевых задач в черте населённого пункта.

Как сообщалось ранее, начальник Генштаба ВС РФ и первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов проверил работу группировки «Центр». В Минобороны уточнили, что он оценил выполнение боевых задач подразделениями, действующими на днепропетровском направлении в зоне СВО.

