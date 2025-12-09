Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, что Путин обновил состав Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин утвердил очередные кадровые изменения в Совете по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент России Владимир Путин утвердил очередные кадровые изменения в Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Указ о ротации опубликован на портале правовой информации.

В состав СПЧ включены четыре новых участника: глава «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова, советник руководства «Сколково» Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков и председатель «Гражданского комитета России» Артур Шлыков.

Одновременно из Совета исключены пять членов: исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, руководитель «Союза писателей России» Николай Иванов, директор центра «Мир семьи» Ирина Киркора, экс-глава Музея истории ГУЛАГа Роман Романов и президент Института современного развития Игорь Юргенс.

Ожидается, что встреча президента с обновлённым составом состоится 10 декабря, приуроченная к Международному дню прав человека. Ранее, в феврале, глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания СПЧ, прошедшего в декабре 2024 года.

Читайте также: Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отметила 91-летие.