Раскрыто, что Путин обновил состав Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин утвердил очередные кадровые изменения в Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Указ о ротации опубликован на портале правовой информации.
В состав СПЧ включены четыре новых участника: глава «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова, советник руководства «Сколково» Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков и председатель «Гражданского комитета России» Артур Шлыков.
Одновременно из Совета исключены пять членов: исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, руководитель «Союза писателей России» Николай Иванов, директор центра «Мир семьи» Ирина Киркора, экс-глава Музея истории ГУЛАГа Роман Романов и президент Института современного развития Игорь Юргенс.
Ожидается, что встреча президента с обновлённым составом состоится 10 декабря, приуроченная к Международному дню прав человека. Ранее, в феврале, глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания СПЧ, прошедшего в декабре 2024 года.
