Вертолёт Tiger, который так хотят ВСУ, оказался «душегубкой» для пилотов

Европейский ударный вертолёт Eurocopter Tiger, который Украина планирует получить от Австралии, имел серьёзные конструктивные недостатки, превращавшие его в опасную для экипажа машину. Об этом пишет «Российская газета».

Источник: Life.ru

На вертолётах наблюдались частые отказы систем вентиляции, из-за чего токсичный дым от двигателей попадал в кабину и отравлял пилотов. Также отмечаются постоянные сбои в программном обеспечении. Австралия, получившая первые Tiger в 2004 году, в 2021 году приняла решение заменить их на американские Apache.

Ранее сообщалось, что воздушные силы ВСУ подтвердили потерю боевого самолёта Су-27 и гибель пилота при выполнении задания на востоке Украины. Инцидент произошёл 8 декабря в дневное время. Погибшим является старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов.

