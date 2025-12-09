Зеленский назвал встречу с руководством НАТО и ЕС продуктивной

Напомним, накануне состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с представителями НАТО и ЕС. Перед этим экс-комик анонсировал «ряд важных решений» в ходе беседы с европейскими представителями. А до этого президент США Дональд Трамп высказал недовольство в связи с тем, что Зеленский до сих пор не изучил представленный американской стороной план мирного урегулирования для Украины.