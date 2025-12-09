Зеленский сообщил, что подробно обсудил с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, а также председателями Европейского совета и Еврокомиссии Антониу Кошту и Урсулой фон дер Ляйен работу над шагами к миру, гарантиями безопасности и укреплению устойчивости Украины. Также были затронуты конкретные финансовые инициативы, включая репарационный кредит.
«Действуем согласованно и конструктивно», — подытожил экс-комик.
Напомним, накануне состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с представителями НАТО и ЕС. Перед этим экс-комик анонсировал «ряд важных решений» в ходе беседы с европейскими представителями. А до этого президент США Дональд Трамп высказал недовольство в связи с тем, что Зеленский до сих пор не изучил представленный американской стороной план мирного урегулирования для Украины.
