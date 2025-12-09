Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт заявил о важном значении освобождения Константиновки для спецоперации

Взятие Константиновки может стать поворотным пунктом во всей специальной военной операции. Город в ДНР является критически важным укрепрайоном ВСУ, об этом заявил ТАСС военный эксперт Виталий Киселёв.

Источник: Life.ru

«Уничтожение константиновской группировки [ВСУ] очень серьёзно повлияет на ход событий специальной военной операции и вообще в переломе всех действий, которые сегодня происходят на Донбассе», — подчеркнул Киселев.

Он пояснил, что наступление на Димитров, Красноармейск и Волчанск уже оттянуло значительные силы украинской армии, создав условия для успеха под Константиновкой.

Ранее Life.ru писал, что российские войска освободили населённые пункты Клиновое и Безымянное на константиновском направлении. Глава Донецкой Народной Республики подчеркнул, что это позволяет ВС РФ продвигаться к Константиновке ещё с одного направления — с востока и северо-востока.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше