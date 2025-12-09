Ричмонд
В Узбекистане начнут ротировать руководителей госорганов: эксперимент стартует с 2026 года

Vaib.uz (Узбекистан. 9 декабря). Президент подписал интересный указ — в государственных органах будет внедряться практика ротации руководителей. Правда, на первом этапе новая система заработает только в 33 «образцовых» районах и городах страны.

Источник: Vaib.Uz

Система стартует с 1 января 2026 года. В рамках реформы руководители районных (городских) подразделений республиканских органов исполнительной власти, а также хокимы районов (городов) и их заместители будут каждые 5 лет переходить на работу в другие районы или города в пределах Каракалпакстана, областей и города Ташкента.

Кто и когда подлежит ротации, будет определяться через электронную платформу hrm.gov.uz. Перед переводом на новое место работы руководители обязательно пройдут интенсивный обучающий курс по экономическим и социальным особенностям территории, куда их направляют.

Хочется надеяться, что в дальнейшем практика распространится и на министров, а также что ротацию хокимов районов Ташкента будут проводить не раз в пять лет, а, например, каждые два-три года. Ведь всем давно понятно: регулярная сменяемость власти идёт только на пользу развитию города и общества.