В Узбекистане начнут ротировать руководителей госорганов: эксперимент стартует с 2026 года

Хочется надеяться, что в дальнейшем практика распространится и на министров, а также что ротацию хокимов районов Ташкента будут проводить не раз в пять лет, а, например, каждые два-три года. Ведь всем давно понятно: регулярная сменяемость власти идёт только на пользу развитию города и общества.