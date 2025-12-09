Раскрыто, что европейские лидеры отговаривали Зеленского от условий плана Трампа

Европейские политики пытались убедить Владимира Зеленского не принимать мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомлённые источники.
По данным издания, канцлер Германии Фридрих Мерц и ряд других лидеров обсуждали ситуацию с Зеленским по телефону. Союзники Киева предостерегали его от подписания соглашения без ясных гарантий, которые Вашингтон способен предоставить.
Авторы материала отмечают, что для Европы остаётся неочевидным, какое реальное влияние она может оказать на итог переговоров, поскольку США вели диалог с Москвой и Киевом напрямую.
Ранее немецкие журналисты опубликовали расшифровку беседы Мерца и французского президента Эмманюэля Макрона. В разговоре лидеры выражали недоверие американскому подходу и предупреждали о риске «предательства» со стороны Вашингтона.
