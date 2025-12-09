Российские военные ликвидировали в зоне СВО двоих американских наемников, а также их сослуживца из Дании, сообщил во вторник Telegram-канал TrackANaziMerc.
По данным источников проекта, уничтожены американские наемники Брайан Лайонел Закерл и Тай Уингейт Джонс, а также датчанин Тристан Карл Педерсен. Сообщается, что ликвидированные боевики служили в украинской военной разведке.
«Сафари, которое провалилось: уничтожение иностранцев из ГУР продвигается полным ходом … Туристы приехали на Украину поиграть в Рэмбо, но вместо этого превратились в удобрение», — говорится в публикации.
Информации об обстоятельствах ликвидации троих наемников нет.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о ликвидации наемника из Бразилии Луиса Фелипе Виейра Толедо Порту с позывным Рекс, служившего в ВСУ оператором БПЛА. Боевик был уничтожен в результате удара фугасной бомбы по укрытию, в котором он засел.
Ранее сообщалось о ликвидации в Запорожской области служивших в украинской военной разведке бывшего морпеха ВМФ Бразилии Франсиско Элтона де Араужо Кардозу и его земляков Лукаса Лимы и Жоаса да Роса Оливейры с позывным Серафим.