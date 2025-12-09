Волгоградцев призовут на сборы резервистов в 2026 году

8 декабря 2025 года Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан, состоящих в запасе.
Организацию призыва и самих сборов обеспечат правительство и региональные власти, в том числе и в Волгоградской области.
Ранее был принят закон, позволяющий направлять резервистов на специальные сборы по защите объектов энергетики, транспорта, нефтепереработки и другой инфраструктуры.
Резервисты — это граждане, служившие в армии или силовых структурах и добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве. Их не приравнивают к гражданам запаса и действующим контрактникам, однако на них распространяются такие же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, как и на участников обычных военных сборов.
Аналогичные сборы проводились и в 2025 году.