Волгоградцев призовут на сборы резервистов в 2026 году

Резервисты — это граждане, служившие в армии или силовых структурах и добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве. Их не приравнивают к гражданам запаса и действующим контрактникам, однако на них распространяются такие же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, как и на участников обычных военных сборов.