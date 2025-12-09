Ричмонд
Волгоградцев призовут на сборы резервистов в 2026 году

Соответствующий документ подписал глава государства.

8 декабря 2025 года Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан, состоящих в запасе.

В запас входят мужчины на воинском учете, которые служили в армии или получили законное основание не проходить срочную службу. В документе указано, что в 2026 году их направят на сборы в Вооруженные силы, войска Росгвардии, спасательные формирования МЧС, а также в структуры госохраны и ФСБ.

Организацию призыва и самих сборов обеспечат правительство и региональные власти, в том числе и в Волгоградской области.

Ранее был принят закон, позволяющий направлять резервистов на специальные сборы по защите объектов энергетики, транспорта, нефтепереработки и другой инфраструктуры.

Резервисты — это граждане, служившие в армии или силовых структурах и добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве. Их не приравнивают к гражданам запаса и действующим контрактникам, однако на них распространяются такие же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, как и на участников обычных военных сборов.

Аналогичные сборы проводились и в 2025 году.