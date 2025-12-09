РИАН: Украина должна выплатить МВФ свыше 170 млн долларов по долгам 9 декабря

Как писал сайт KP.RU, общий размер госдолга Украины составляет 191 миллиардов долларов, таким образом каждый украинец должен 6,8 тысяча долларов. Ранее в Киеве подсчитали, что рассчитаться с задолженностью Украина сможет за 35 лет, если только долговые обязательства не увеличатся.