Киев во вторник, 9 декабря, должен заплатить МВФ более 170 миллионов долларов по своим долгам. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.
По данным агентства, согласно графику платежей Украине 9 декабря нужно произвести платеж в размере почти 126 миллионов единиц спецправ заимствования (SDR). При конвертации в валюту США по официальному курсу МВФ на 8 декабря указанная сумма равна 171,4 миллиона долларов.
Издание отметило, что этот платеж должен стать заключительным для киевского режима в текущем году.
В статье подчеркнули, что общий долг Украины перед фондом сейчас составляет более 14 миллиардов долларов.
Как писал сайт KP.RU, общий размер госдолга Украины составляет 191 миллиардов долларов, таким образом каждый украинец должен 6,8 тысяча долларов. Ранее в Киеве подсчитали, что рассчитаться с задолженностью Украина сможет за 35 лет, если только долговые обязательства не увеличатся.
Напомним, уже к июню текущего года государственный долг Украины резко увеличился и практически достиг 100% ВВП.