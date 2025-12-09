Отличившимся при освобождении Красноармейска военным вручили госнаграды

Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями общевойсковой армии группировки «Центр», сообщили в Минобороны РФ. В ходе поездки он вручил государственные награды военнослужащим, проявившим себя при освобождении Красноармейска. Ведомство уточнило, что Герасимов «поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач».
В министерстве добавили, что оценка действий подразделений проводится на фоне продолжающихся операций в зоне СВО.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские подразделения освободили населённые пункты Ровное, Рог и Гнатовку, расположенные восточнее Красноармейска. Герасимов напомнил, что 1 декабря президент поручил разгромить подразделения противника в районах восточнее города и в Димитрове. По словам начальника Генштаба, соединения 2-й армии выполнили часть этой задачи и установили контроль над указанными населёнными пунктами.