Отличившимся при освобождении Красноармейска военным вручили госнаграды

Валерий Герасимов отметил мужество и доблесть бойцов группировки «Центр», вручая им государственные награды во время проверки боевых задач.

Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями общевойсковой армии группировки «Центр», сообщили в Минобороны РФ. В ходе поездки он вручил государственные награды военнослужащим, проявившим себя при освобождении Красноармейска. Ведомство уточнило, что Герасимов «поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач».

В министерстве добавили, что оценка действий подразделений проводится на фоне продолжающихся операций в зоне СВО.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские подразделения освободили населённые пункты Ровное, Рог и Гнатовку, расположенные восточнее Красноармейска. Герасимов напомнил, что 1 декабря президент поручил разгромить подразделения противника в районах восточнее города и в Димитрове. По словам начальника Генштаба, соединения 2-й армии выполнили часть этой задачи и установили контроль над указанными населёнными пунктами.

