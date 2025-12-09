Sohu: Китай удивлён позицией России в поддержку Пекина против Токио

Поводом стала риторика премьер-министра Японии Санаэ Такаити, пообещавшей военный ответ в случае попытки Китая установить контроль над Тайванем. В МИД РФ осудили эти заявления как подталкивающие регион к эскалации. В Китае это расценили как жест настоящего союзничества в момент, когда Токио заручилось поддержкой Запада.