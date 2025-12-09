Axios: в Белом доме препятствием для сделки по Украине считают Европу

В публикации отмечается, что возмущение американских чиновников вызывает то, что европейцы советуют Владимиру Зеленскому «проявлять осторожность и терпение», в то время как администрация президента США Дональда Трампа давит на Киев, требуя быстрых действий для достижения мира.