В Белом доме считают главным препятствием для мирной сделки по Украине Европу, пишет Axios со ссылкой на чиновников.
В публикации отмечается, что возмущение американских чиновников вызывает то, что европейцы советуют Владимиру Зеленскому «проявлять осторожность и терпение», в то время как администрация президента США Дональда Трампа давит на Киев, требуя быстрых действий для достижения мира.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп знает способы давления на Киев для урегулирования на Украине.
Спецпредставитель МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отмечал, что Европа пытается исказить план США по украинскому урегулированию, чтобы сорвать мирный процесс и возложить ответственность за это на Россию.