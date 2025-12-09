Ричмонд
Дмитриев: ЕС и Британия пытаются сорвать мирный договор по Украине

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) и Великобритания активно борются против мирного разрешения украинского конфликта, оказывая давление на Киев, чтобы тот продолжал боевые действия. Об этом написал в Х спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Источник: РИА "Новости"

Он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что компромисс по вопросу территорий «пока не найден», и напомнил о роли Лондона в срыве мирного урегулирования конфликта на Украине еще в 2022 году.

«Дежавю: в 2022 году премьер-министр Великобритании (Борис Джонсон — прим. ТАСС) оказал давление на Украину, чтобы она отказалась от соглашения о нейтралитете с Россией и продолжила конфликт. Глобалисты, бюрократы Великобритании и ЕС, неоконсерваторы и военно-промышленный комплекс, СМИ активно борются против мира», — указал Дмитриев.

В понедельник Зеленский заявил, что во вторник вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он заявил, что «план был сокращен с 28 пунктов до 20», а компромисс по вопросу территорий «пока не найден».

