Дмитриев: ЕС и Британия пытаются сорвать мирный договор по Украине

В понедельник Зеленский заявил, что во вторник вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он заявил, что «план был сокращен с 28 пунктов до 20», а компромисс по вопросу территорий «пока не найден».