ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой

На константиновском направлении российские военнослужащие сорвали попытку ротации подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, операторы войск беспилотных систем «Южной» группировки обнаружили движущийся на смену пикап с украинскими военнослужащими и уничтожили его.
«В районе населённого пункта Константиновка операторы войск беспилотных систем обнаружили и уничтожили двигавшийся на ротацию пикап с военнослужащими ВСУ», — говорится в сообщении.
В ходе дальнейшего наблюдения российские операторы выявили и поразили наземный робототехнический комплекс, доставлявший материальные средства украинским подразделениям, а также оборудованный в частном домовладении пункт управления тяжёлыми гексакоптерами. В Минобороны уточнили, что работа беспилотных средств ведётся непрерывно для контроля обстановки и пресечения попыток противника заменить личный состав.
Ранее сообщалось, что российские войска установили контроль над южной частью Димитрова. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время проверки группировки «Центр». По данным Минобороны, подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады продолжают действия против заблокированных в городе формирований ВСУ.