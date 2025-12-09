Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой

Операторы беспилотных систем группировки «Южная» уничтожили пикап с украинскими военнослужащими, а также выявленный позже робототехнический комплекс и пункт управления дронами.

Источник: Аргументы и факты

На константиновском направлении российские военнослужащие сорвали попытку ротации подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, операторы войск беспилотных систем «Южной» группировки обнаружили движущийся на смену пикап с украинскими военнослужащими и уничтожили его.

«В районе населённого пункта Константиновка операторы войск беспилотных систем обнаружили и уничтожили двигавшийся на ротацию пикап с военнослужащими ВСУ», — говорится в сообщении.

В ходе дальнейшего наблюдения российские операторы выявили и поразили наземный робототехнический комплекс, доставлявший материальные средства украинским подразделениям, а также оборудованный в частном домовладении пункт управления тяжёлыми гексакоптерами. В Минобороны уточнили, что работа беспилотных средств ведётся непрерывно для контроля обстановки и пресечения попыток противника заменить личный состав.

Ранее сообщалось, что российские войска установили контроль над южной частью Димитрова. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время проверки группировки «Центр». По данным Минобороны, подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады продолжают действия против заблокированных в городе формирований ВСУ.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше