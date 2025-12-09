Депутаты Верхнебуреинского района выбрали нового главу муниципалитета

Напомним, после перехода экс-главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова на аналогичную должность в Ванинский район Антон Харин сначала был назначен губернатором края временно исполняющим полномочия главы муниципалитета, а затем его кандидатура была предложена депутатам для избрания главой района.