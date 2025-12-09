Депутаты Верхнебуреинского района выбрали нового главу муниципалитета

Собрание депутатов Верхнебуреинского района единогласно выбрало главой муниципалитета 45-летнего Антона Харина. Об этом в своём канале в мессенджере Макс написал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Благодарю за поддержку выдвинутой мною кандидатуры, — отметил губернатор. — Новый глава района уже временно исполнял эти полномочия, депутатский корпус и местные жители успели увидеть, как он работает.
Антон Харин родился в Советской Гавани, ему 45 лет. Начинал трудовой путь юристом муниципального предприятия, благодаря своим компетенциям вырос до первого заместителя главы администрации Хабаровского района, в 2024 году исполнял полномочия главы.
— Это ещё один шаг в продолжение стратегии ротации руководителей органов местного самоуправления, — подчеркнул Дмитрий Демешин. — Опыт и профессионализм, наработанные в одном районе, перенаправляем в интересах жителей другого района.
Напомним, после перехода экс-главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова на аналогичную должность в Ванинский район Антон Харин сначала был назначен губернатором края временно исполняющим полномочия главы муниципалитета, а затем его кандидатура была предложена депутатам для избрания главой района.
Политологи региона подчеркнули, что назначение Антона Харина на должность главы Верхнебуреинского района является продолжением курса губернатора края по ротации руководящего состава местных органов власти. Эта политика предполагает привлечение руководителей из одного района к решению проблем жителей другого.