Появились сообщения о завершении бойцами РФ зачистки Степнорска

По информации источников, российские подразделения закрепились на всей территории запорожского поселка Степногорск.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения завершили зачистку запорожского поселка Степногорск, сообщил во в вторник Telegram-канал Condottiero.

«На 07.00 мск. Полностью зачищен нп. Степногорск. Обстановка вокруг стабилизирована. Закрепление полное», — говорится в публикации.

Сообщается о ведении российскими военными штурмовых действий в районе села Приморское, расположенного неподалеку от Степногорска.

Официального подтверждения информации о завершении войсками РФ зачистки поселка нет.

Ранее сообщалось об окружении украинских боевиков в центральной части Степногорска, а также о продвижении российских подразделений к северу и востоку от поселка. Также появилась информация о прорыве бойцов РФ к северной части Приморского и их выходе на ближние подступы к селу Лукьяновское.

Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru заявил, что российские военные успешно продвигаются сразу в нескольких направлениях в Запорожской области, а также рассказал, откуда бегут боевики ВСУ, и чем для украинской армии обернется потеря стратегически важных населенных пунктов.

По словам Михайлова, успехи российских войск на запорожском направлении говорят о возможности скорого освобождения Гуляйполя.