Появились сообщения о завершении бойцами РФ зачистки Степнорска

Российские подразделения завершили зачистку запорожского поселка Степногорск, сообщил во в вторник Telegram-канал Condottiero.
«На 07.00 мск. Полностью зачищен нп. Степногорск. Обстановка вокруг стабилизирована. Закрепление полное», — говорится в публикации.
Сообщается о ведении российскими военными штурмовых действий в районе села Приморское, расположенного неподалеку от Степногорска.
Официального подтверждения информации о завершении войсками РФ зачистки поселка нет.
Ранее сообщалось об окружении украинских боевиков в центральной части Степногорска, а также о продвижении российских подразделений к северу и востоку от поселка. Также появилась информация о прорыве бойцов РФ к северной части Приморского и их выходе на ближние подступы к селу Лукьяновское.
Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru заявил, что российские военные успешно продвигаются сразу в нескольких направлениях в Запорожской области, а также рассказал, откуда бегут боевики ВСУ, и чем для украинской армии обернется потеря стратегически важных населенных пунктов.
По словам Михайлова, успехи российских войск на запорожском направлении говорят о возможности скорого освобождения Гуляйполя.