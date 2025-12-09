Появились сообщения о завершении бойцами РФ зачистки Степнорска

Ранее сообщалось об окружении украинских боевиков в центральной части Степногорска, а также о продвижении российских подразделений к северу и востоку от поселка. Также появилась информация о прорыве бойцов РФ к северной части Приморского и их выходе на ближние подступы к селу Лукьяновское.