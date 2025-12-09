Издание приводит слова замгоссекретаря США Кристофера Ландау, обвинившего европейских политиков в «цивилизационном самоубийстве». По его словам, американцы не могут больше «притворяться партнерами» ЕС, политика которого противоречит американским интересам.
В публикации отмечается, что призыв Ландау ощущается как угроза.
«Если довести эту линию мысли до логического завершения, это может привести к тому, что США отмежуются от НАТО, будут сторониться нынешних правительств Европы», — сказано в публикации, где отмечается, что в то же время США «будут непрерывно сближаться» с РФ.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новая стратегия национальной безопасности США отражает более взвешенный подход, соответствующий российскому видению. Он особенно отметил, что в новом документе Россия впервые названа «не врагом». По его словам, это можно считать шагом к реалистичному восприятию происходящего.