FT: США могут отойти от НАТО и начать непрерывное сближение с Россией

Недавние заявления замгоссекретаря США Ландау в Европе рассматривают как угрозу.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон может отдалиться от НАТО в случае сохранения выбранного ЕС курса и начать непрерывно сближаться с Москвой. Об этом пишет газета Financinal Times.

Издание приводит слова замгоссекретаря США Кристофера Ландау, обвинившего европейских политиков в «цивилизационном самоубийстве». По его словам, американцы не могут больше «притворяться партнерами» ЕС, политика которого противоречит американским интересам.

В публикации отмечается, что призыв Ландау ощущается как угроза.

«Если довести эту линию мысли до логического завершения, это может привести к тому, что США отмежуются от НАТО, будут сторониться нынешних правительств Европы», — сказано в публикации, где отмечается, что в то же время США «будут непрерывно сближаться» с РФ.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новая стратегия национальной безопасности США отражает более взвешенный подход, соответствующий российскому видению. Он особенно отметил, что в новом документе Россия впервые названа «не врагом». По его словам, это можно считать шагом к реалистичному восприятию происходящего.

