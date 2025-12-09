По данным издания, на прошлой неделе Мерц и союзники Киева провели телефонные переговоры с главарём киевского режима. Они убеждали его не заключать сделку с Вашингтоном, пока не будут ясны конкретные гарантии безопасности со стороны США.
Авторы статьи отмечают, что европейские лидеры в последнее время оказались «в стороне» от прямых переговоров между администрацией Трампа, Россией и Украиной. Неясно, смогут ли они реально повлиять на исход возможного урегулирования.
Ранее сообщалось, что американская администрация фактически отстранила Владимира Зеленского от участия в мирных переговорах. Команда Дональда Трампа больше не учитывает позицию бывшего комика при подготовке возможного урегулирования. Вместе с тем Вашингтон использует комплексное давление на Киев, включая военные потери и антикоррупционные расследования против Зеленского и его окружения.
