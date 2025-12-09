WSJ: Мерц и европейские лидеры отговаривали Зеленского от плана Трампа

Ранее сообщалось, что американская администрация фактически отстранила Владимира Зеленского от участия в мирных переговорах. Команда Дональда Трампа больше не учитывает позицию бывшего комика при подготовке возможного урегулирования. Вместе с тем Вашингтон использует комплексное давление на Киев, включая военные потери и антикоррупционные расследования против Зеленского и его окружения.