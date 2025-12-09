На Западе рассказали, кто уговаривал Зеленского не принимать мирный план США

Издание сообщает, что на прошлой неделе Мерц и другие европейские союзники в телефонном разговоре с Зеленским предостерегали его от заключения какой-либо сделки. Они настаивали, что сначала необходимо получить четкие гарантии безопасности от США, пишет «Лента.ру».
Авторы статьи констатируют, что механизмы влияния Европы на переговоры по урегулированию украинского конфликта остаются неопределенными. Они обращают внимание на то, что в последнее время США вели диалог напрямую с обеими сторонами конфликта, в то время как европейские союзники фактически были отстранены от процесса.