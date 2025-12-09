Ричмонд
На Западе рассказали, кто уговаривал Зеленского не принимать мирный план США

Владимира Зеленского отговаривали принимать мирный план Дональда Трампа по Украине. Такие советы, по данным The Wall Street Journal, поступали от канцлера Германии Фридриха Мерца и других европейских лидеров.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Издание сообщает, что на прошлой неделе Мерц и другие европейские союзники в телефонном разговоре с Зеленским предостерегали его от заключения какой-либо сделки. Они настаивали, что сначала необходимо получить четкие гарантии безопасности от США, пишет «Лента.ру».

Авторы статьи констатируют, что механизмы влияния Европы на переговоры по урегулированию украинского конфликта остаются неопределенными. Они обращают внимание на то, что в последнее время США вели диалог напрямую с обеими сторонами конфликта, в то время как европейские союзники фактически были отстранены от процесса.

Ранее в понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что это мог быть последний шанс для Мерца и «коалиции желающих» придумать, как затянуть войну.

