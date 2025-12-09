На Западе рассказали, кто уговаривал Зеленского не принимать мирный план США

Авторы статьи констатируют, что механизмы влияния Европы на переговоры по урегулированию украинского конфликта остаются неопределенными. Они обращают внимание на то, что в последнее время США вели диалог напрямую с обеими сторонами конфликта, в то время как европейские союзники фактически были отстранены от процесса.