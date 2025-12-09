По словам украинских официальных лиц, Зеленский не может принимать столь радикальные решения без консультаций с ключевыми союзниками в Европе. Администрация Трампа подталкивает Зеленского к быстрым действиям, в то время как европейцы рекомендуют проявлять осторожность и терпение.
«Украинские официальные лица заявили, что, по их мнению, США пытаются оторвать Зеленского от европейских лидеров, чтобы они могли оказывать на него более эффективное давление», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что немецкий политолог высказал мнение, что Владимир Зеленский находится в настолько опасном положении, что может попытаться покинуть Украину. По словам эксперта, украинский лидер пребывает в отчаянной ситуации, а его армия неспособна переломить ход конфликта. Бааб полагает, что у Зеленского не остаётся иного выбора, кроме как попытаться спастись бегством от последствий военных неудач.
