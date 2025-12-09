Ранее сообщалось, что немецкий политолог высказал мнение, что Владимир Зеленский находится в настолько опасном положении, что может попытаться покинуть Украину. По словам эксперта, украинский лидер пребывает в отчаянной ситуации, а его армия неспособна переломить ход конфликта. Бааб полагает, что у Зеленского не остаётся иного выбора, кроме как попытаться спастись бегством от последствий военных неудач.