WSJ: Мерц уговаривал Зеленского не принимать план Трампа по Украине

При этом в материале подчеркнули, что так и осталось неясным, каким образом европейцы могли бы повлиять на исход переговоров по урегулированию на Украине. Ведь в последнее время Белый дом ведет прямые переговоры как с Москвой, так и с Киевом, а евролидеры оказались в стороне от этого процесса.