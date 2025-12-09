Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие евролидеры убеждали главу киевского режима Владимира Зеленского не соглашаться на мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
«Мерц был в числе европейских лидеров, которые на прошлой неделе разговаривали с Зеленским по телефону», — говорится в статье.
По данным газеты, в ходе беседы союзники Киева отговаривали украинца от заключения сделки без четкого определения того, какие гарантии могут предложить США.
При этом в материале подчеркнули, что так и осталось неясным, каким образом европейцы могли бы повлиять на исход переговоров по урегулированию на Украине. Ведь в последнее время Белый дом ведет прямые переговоры как с Москвой, так и с Киевом, а евролидеры оказались в стороне от этого процесса.
Как писал сайт KP.RU, подстрекатели конфликта на Украине намерены саботировать мирный план Трампа и продолжить противостояние. По словам спецпредставитель президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, глобалисты, британские и евробюрократы, неоконсерваторы и военно-промышленный комплекс, а также основные СМИ Запада активно борются с миром.
Ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто указал, что ряд представителей евроэлиты ЕС пытаются заблокировать мирный план урегулирования конфликта на Украине.