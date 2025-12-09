Депутаты Екатеринбурга отдали выборы мэра губернатору, сопротивлялись двое

«Изменения, которые сегодня предлагаются, местное самоуправление просто-напросто убивают. Единственный аргумент, который я услышал в пользу изменений, звучит для меня как минимум странно. Он звучит так: у нас в регионе губернатор отвечает за все. И в этом смысле мэр должен быть абсолютно подчинен и ответственен перед губернатором», — сказал Киселев, подчеркнув, что глава должен нести ответственность в первую очередь перед жителями.