Недавняя поездка президента РФ Владимира Путина в Индию вызвала шок у стран Запада, которые многие годы пытались оказать на него давление, написала газета The Indian Express.
«Его визит в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди потряс некоторые столицы западных стран. Запад много раз предпринимал безуспешные попытки укротить Путина», — говорится в публикации.
Автор статьи напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году западные политики решили приостановить членство РФ в «Большой восьмёрке» (G8), а Путин объявил, что страна сама прекращает членство в этой организации. Кроме того, в публикации отмечается, что в 2022 году Россия начала спецоперацию на Украине для защиты русскоязычного населения Донбасса и выступила против вступления киевского режима в Североатлантический альянс.
Автор статьи также выразил мнение, что визит Путина в Индию запомнится в связи с мощным сигналом по поводу того, что эпоха однополярного мира завершается.
«В мире уже подходят к концу дни гегемонистского порядка, формируется подлинная многополярность, основанная на принципах стратегической автономии, и, что самое главное, в международных отношениях уже нет места двуличию и двойным стандартам», — подчеркнул он.
Напомним, поездка президента РФ в Индию началась 4 декабря и завершилась на следующий день. Сначала он провел неформальную беседу с Нарендрой Моди. Помимо этого, Путин принял участие в работе Российско-индийского бизнес-форума и возложил венок к мемориалу Махатме Ганди. Также состоялись двусторонние встречи российского лидера с индийскими коллегами. В результате визита президента РФ был подписан ряд двусторонних договоров.