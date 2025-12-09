Автор статьи напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году западные политики решили приостановить членство РФ в «Большой восьмёрке» (G8), а Путин объявил, что страна сама прекращает членство в этой организации. Кроме того, в публикации отмечается, что в 2022 году Россия начала спецоперацию на Украине для защиты русскоязычного населения Донбасса и выступила против вступления киевского режима в Североатлантический альянс.