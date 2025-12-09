В Санкт-Петербурге создадут реестр адвокатов для работы с мигрантами из РУз и КР

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Санкт-Петербурге создадут реестр адвокатов для работы с мигрантами из Узбекистана и Кыргызстана, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, в первую очередь, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает ИА «Дунё».