Согласно информации, опубликованной в статье, украинский чиновник выразил недовольство тем, что новый план не проясняет вопрос гарантий безопасности Украины со стороны США. Он также отметил, что условия, предложенные США, отличаются от предыдущих версий и требуют значительных уступок со стороны Киева.
Американская сторона, похоже, стремится ускорить процесс урегулирования, однако Украина пока не идёт на встречу к миру, несмотря на громкие заявления.
Ранее сообщалось, что американская администрация фактически отстранила Владимира Зеленского от участия в мирных переговорах. Команда Дональда Трампа больше не учитывает позицию бывшего комика при подготовке возможного урегулирования. Вместе с тем Вашингтон использует комплексное давление на Киев, включая военные потери и антикоррупционные расследования против Зеленского и его окружения.
