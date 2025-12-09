Губернатор Иркутской области провел прием граждан

Иркутянин Алексей Шишкин обратился к Губернатору по поводу регулирования численности баклана и сокращению причиняемого им вреда. Руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области — главный государственный охотничий инспектор Валентин Бороденко пояснил, что в соответствии с федеральным законом «Об охоте» баклан не относится к охотничьим ресурсам. Это не позволяет его добывать в рамках любительской охоты, а также принудительно регулировать его численность. Для решения проблемы в октябре этого года приняты изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области». Сейчас разрабатывают региональные правила использования (добычи) объектов животного мира, которые не относятся к охотничьим ресурсам. После их утверждения добыча баклана будет разрешена.