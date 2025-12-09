Губернатор Иркутской области провел прием граждан

Одна из обратившийся к главе Приангарья — жительница Иркутского района Татьяна Макарова. Ее интересовал вопрос о предоставлении медицинской помощи по месту жительства.
«Мне нужно пройти УЗИ по рекомендации гинеколога, записаться в стационар на дневное время, а также сделать маммографию. В Грановщине этого пока нет. Кроме того, моя родственница планирует переезд сюда и беременность, но в Грановщине ничего нет, и ей приходится ездить в город», — отметила она.
Губернатор Игорь Кобзев пояснил, что в деревне Грановщина в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья» завершается строительство модульной женской консультации. Планируется, что ее откроют в первом квартале 2026 года после получения необходимой разрешительной документации.
Как уточнила заместитель министра здравоохранения региона Галина Синькова, готовность объекта составляет 95%. Выполнены работы по установке конструкций модуля, смонтированы внутренние перегородки, окна и двери, на окнах установлены защитные роллеты, завершены внутренние отделочные работы. Также проведено благоустройство прилегающей территории: уложена асфальтовая дорога с установкой бордюров, созданы тротуары, устроена бетонная площадка для дизель-генераторной установки. В первом квартале 2026 года учреждение начнет работу. Также на встрече рассмотрели вопрос председателя ассоциации ветеранов боевых действий СВО на территории Нукутского района Сократа Васильева.
С сентября 2022 года мужчина принимал участие в специальной военной операции. После ранения был комиссован с военной службы по состоянию здоровья. Признан инвалидом по зрению, нуждается в реабилитации. В сентябре 2025 года по поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева для Сократа Васильева был приобретен гребной тренажер для домашних кардиотренировок. Кроме того, в октябре 2025 года бывший военнослужащий проходил социальную реабилитацию в реабилитационном центре «Шелеховский» с сопровождением брата. Теперь мужчина хочет пройти реабилитацию совместно с супругой, сообщает пресс-служба главы региона.
«Для удобства бывших и действующих участников СВО, которые прибывают на реабилитацию в центр “Шелеховский”, в этом году мы установили на территории два жилых модульных дома общей площадью 132 квадратных метра. В настоящее время ведутся работы по внутреннему обустройству, приобретается мебель, бытовая техника и текстиль. Домики будут введены в эксплуатацию с января 2026 года, после этого обязательно пригласим Сократа Валерьевича с супругой пройти социальную реабилитацию», — подчеркнул Игорь Кобзев. Планируется, что Сократ Васильев с супругой Анастасией отправятся в реабилитационный центр в мае 2026 года.
Иркутянин Алексей Шишкин обратился к Губернатору по поводу регулирования численности баклана и сокращению причиняемого им вреда. Руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области — главный государственный охотничий инспектор Валентин Бороденко пояснил, что в соответствии с федеральным законом «Об охоте» баклан не относится к охотничьим ресурсам. Это не позволяет его добывать в рамках любительской охоты, а также принудительно регулировать его численность. Для решения проблемы в октябре этого года приняты изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области». Сейчас разрабатывают региональные правила использования (добычи) объектов животного мира, которые не относятся к охотничьим ресурсам. После их утверждения добыча баклана будет разрешена.
По каждому из вопросов, которые обсудили в ходе приема граждан, Игорь Кобзев дал ряд поручений соответствующим министерствам и ведомствам.