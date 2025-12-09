Эксперты раскрыли, заставит ли Трамп Зеленского пойти на уступки

Президент США Дональд Трамп 8 декабря заявил, что расстроен тем, что президент Украины Владимир Зеленский так и не ознакомился с предложениями Вашингтона по разрешению украинского кризиса. Лидер Украины через несколько часов ответил, что у России, Украины и США разные позиции по Донбассу и Киеву, и вновь отправился на встречи с европейскими политиками. Сможет ли Трамп принудить Зеленского действовать в соответствии с американским планом урегулирования конфликта или Киев продолжит следовать «подсказкам» Европы, «Ведомости» поинтересовались у экспертов.