Эксперты раскрыли, заставит ли Трамп Зеленского пойти на уступки

Сейчас Зеленский больше прислушивается к рекомендациям европейских союзников, а Трамп занял выжидательную позицию и не усиливает давление на Киев, пишут «Ведомости».
По мнению заведующего отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадима Козлова, американский президент отказывается от открытого прессинга Зеленского по нескольким причинам. Одна из них — мнение американского общества. Эксперт отметил, что опросы общественного мнения в Штатах сейчас свидетельствуют о том, что большинство граждан и политики Конгресса поддерживают Украину. «В условиях, когда личная позиция идет вразрез с общественным мнением и мнением конгресса, он делает всё возможное», — объяснил собеседник издания.
Козлов уточнил, что 64% граждан США выступают за передачу Киеву летального оружия, среди республиканцев 59% полагают, что Украину нельзя оставлять без поддержки, и только 32% американцев согласны с политикой Трампа в отношении конфликта.
Эксперт добавил, что у Вашингтона имеется вариант действий, который подразумевает давление на Зеленского. Так, президент США может приостановить поставки вооружения по линии НАТО и запретить передачу разведданных ВСУ. Но реализовать этот план глава Белого дома сможет, только если его европейские союзники будут действовать с ним сообща и также будут убеждать Зеленского следовать концепции Белого дома.
Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский видит плюсы для России в любом негативе в адрес Киева со стороны Вашингтона. Собеседник «Ведомостей» уточнил, что каждый выпад от Трампа в сторону Зеленского — это очередная капля, которая переполняет чашу терпения Белого дома.
По мнению эксперта, чтобы заставить Киев следовать плану Вашингтона, таких малых знаков недостаточно, но их комплекс может обернуться для Зеленского и Украины в целом негативными последствиями.
Семеновский напомнил, что Трамп уже не раз открыто подавал сигналы украинскому президенту. Например, говорил, что Зеленский — не единственный лидер Украины, что свидетельствует о том, что его место могут занять другие люди, более сговорчивые и выражающие готовность к переговорам. По мнению эксперта, Киев пока будет по-прежнему следовать в фарватере европейских союзников и пытаться затягивать процесс урегулирования конфликта.