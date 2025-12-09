Ричмонд
Токаев сменил послов в ряде стран

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня сменил послов в ряде стран — президент подписал соответствующие указы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Чешской Республике, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянного представителя Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

Рахметуллин Акан Акасович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, глава представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Василенко Роман Юрьевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.

Также указом главы государства Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Чешской Республике.

