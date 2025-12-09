Токаев сменил послов в ряде стран

Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Чешской Республике, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянного представителя Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.
Рахметуллин Акан Акасович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, глава представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Василенко Роман Юрьевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.
Также указом главы государства Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Чешской Республике.