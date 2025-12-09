Эксперты РУз участвуют в конференции «Валдая» по безопасности в Евразии — трансляция

Эксперты из Узбекистана вместе с коллегами из России, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и Пакистана участвуют в конференции «Безопасность Евразии: от концепции к практике» Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Дискуссия, в ходе которой они озвучивают свое видение новой архитектуры евразийской безопасности, развернулась на московской площадке аналитического центра.
Речь идет о том, какой должна быть новая система евразийской безопасности, какими могут быть ее принципы, цели и этапы развития, как соотносятся идеи и представления о региональной безопасности потенциальных участников ее будущей архитектуры.
Мероприятие включает три тематические сессии по безопасности Евразии, включающие концептуальные подходы, военно-политическое измерение и экономические аспекты.
На стартовой сессии программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев представляет новый доклад «Архитектура евразийской безопасности: генезис, принципы и возможные направления развития».
С инициативой по созданию единой архитектуры евразийской безопасности выступила Россия. Эта концепция получила развитие как на экспертном, так и официальном уровнях, стала предметом обсуждения на двусторонних саммитах с лидерами Индии и Китая и частью совместных заявлений в рамках СНГ и Союзного государства России и Беларуси.