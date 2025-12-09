«Киевский клептократический режим и его сообщники из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов с сомнительной репутацией подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков. Она предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках “чешской снарядной инициативы” по многократно завышенным ценам через польскую посредническую компанию PHU Lechmar, — отметили в пресс-бюро. — Планируется, что фирма будет закупать боеприпасы в различных странах Восточной Европы и глобального Юга, выплачивая в пределах 1 тыс. долларов за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью 5 тыс. долларов за штуку».