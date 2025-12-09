Политолог объяснил реакцию ЕС на стратегию нацбезопасности США

«Евробюрократы (…) могут только выражать недовольство действиями Дональда Трампа, надеясь на возвращение к старому формату вассальных отношений», — приводит слова политолога «Лента.ру».
Собеседник издания считает, что в Евросоюзе обескуражены сменой курса Вашингтона в отношениях с европейскими союзниками. Политолог добавил, что новую реальность, когда Европа перестала быть самостоятельной в принятии ряда решений, европейские лидеры сформировали самостоятельно. Эксперт уточнил, что сейчас европейские страны потеряли возможность отвечать на новые вызовы, «потому что не понимают собственной выгоды» и «не заботятся о собственном достоинстве».
В МИД России прокомментировали стратегию нацбезопасности США. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что новая редакция документа свидетельствует о «серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок» Вашингтона. Дипломат добавила, что Кремль надеется, что новая американская стратегия отрезвит «партию войны» в Европе, препятствующую урегулированию конфликта на Украине.