Политолог объяснил реакцию ЕС на стратегию нацбезопасности США

В Евросоюзе после публикации новой стратегии нацбезопасности США продолжают надеяться, что после того, как Дональд Трамп покинет пост президента, на его место придет лидер, который прекратит требовать от Европы самостоятельности. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке Грег Саймонс.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Евробюрократы (…) могут только выражать недовольство действиями Дональда Трампа, надеясь на возвращение к старому формату вассальных отношений», — приводит слова политолога «Лента.ру».

Собеседник издания считает, что в Евросоюзе обескуражены сменой курса Вашингтона в отношениях с европейскими союзниками. Политолог добавил, что новую реальность, когда Европа перестала быть самостоятельной в принятии ряда решений, европейские лидеры сформировали самостоятельно. Эксперт уточнил, что сейчас европейские страны потеряли возможность отвечать на новые вызовы, «потому что не понимают собственной выгоды» и «не заботятся о собственном достоинстве».

В МИД России прокомментировали стратегию нацбезопасности США. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что новая редакция документа свидетельствует о «серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок» Вашингтона. Дипломат добавила, что Кремль надеется, что новая американская стратегия отрезвит «партию войны» в Европе, препятствующую урегулированию конфликта на Украине.

