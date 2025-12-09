Ричмонд
Президент Чехии назначил премьер-министром лидера ANO Андрея Бабиша

Президент Чехии Петр Павел назначил премьер-министром страны Андрея Бабиша, председателя победившего на парламентских выборах движения ANO («Акция недовольных граждан»). Церемония состоялась в Пражском граде, трансляцию вел портал CTK.

Источник: AP 2024

По информации пресс-службы президентской администрации, в ближайшие дни Петр Павел утвердит сформированный Андреем Бабишем состав кабинета министров.

Премьер формирует правительство из представителей ANO, а также политических движений SPD («Свобода и прямая демократия») и Motoriste («Автомобилисты»). В парламенте эти политические силы поддерживают 108 из 200 депутатов.

В ноябре в Праге прошел митинг против назначения премьер-министром Андрея Бабиша. Немецкие СМИ писали, что Чехия при правительстве Бабиша может отказаться от помощи Украине.