МИД: Беларусь предложила Литве сесть за стол переговоров в Вене

МИД сказал о предложении Беларуси Литве сесть за стол переговоров.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел сказали, что Беларусь предлагает Литве совместно обсудить все имеющиеся проблемы за столом переговоров, пишет БелТА.

По словам замглавы МИД Игоря Секрета, в рамках заседании СМИД ОБСЕ в Вене белорусская сторона настойчиво предлагала Литве провести консультации и за столом переговоров обсудить вопросы двусторонней повестки. При этом Финляндия предложила свою помощь в организации такой встречи, однако Литва от переговоров отказалась.

— Даже несмотря на то, что финское председательство в ОБСЕ настойчиво предлагало литовской стороне свои услуги в организации такой встречи, литовская сторона на такой контакт не пошла, — прокомментировал белорусский дипломат.

Резюмируя замминистра выразил надежду, что в ближайшее время Литва примет решение, и такой контакт состоится.

Накануне МИД Беларуси сравнил власти Литвы с ежиками, которые едят кактус.

Еще Литва хочет отменить автобусы в Беларусь, чтобы повлиять на Минск.

