МИД: Беларусь предложила Литве сесть за стол переговоров в Вене

По словам замглавы МИД Игоря Секрета, в рамках заседании СМИД ОБСЕ в Вене белорусская сторона настойчиво предлагала Литве провести консультации и за столом переговоров обсудить вопросы двусторонней повестки. При этом Финляндия предложила свою помощь в организации такой встречи, однако Литва от переговоров отказалась.