МИД: Беларусь предложила Литве сесть за стол переговоров в Вене

В Министерстве иностранных дел сказали, что Беларусь предлагает Литве совместно обсудить все имеющиеся проблемы за столом переговоров, пишет БелТА.
По словам замглавы МИД Игоря Секрета, в рамках заседании СМИД ОБСЕ в Вене белорусская сторона настойчиво предлагала Литве провести консультации и за столом переговоров обсудить вопросы двусторонней повестки. При этом Финляндия предложила свою помощь в организации такой встречи, однако Литва от переговоров отказалась.
— Даже несмотря на то, что финское председательство в ОБСЕ настойчиво предлагало литовской стороне свои услуги в организации такой встречи, литовская сторона на такой контакт не пошла, — прокомментировал белорусский дипломат.
Резюмируя замминистра выразил надежду, что в ближайшее время Литва примет решение, и такой контакт состоится.
Накануне МИД Беларуси сравнил власти Литвы с ежиками, которые едят кактус.
Еще Литва хочет отменить автобусы в Беларусь, чтобы повлиять на Минск.