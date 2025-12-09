Лукашенко: Беларусь готова помогать Кении развивать сельское хозяйство

Глава государства сегодня проводит встречу во Дворце Независимости со спикером Сената Республики Кения Амазоном Джеффа Кинги.
Лукашенко напомнил, что Кения — страна с большим населением, она является своеобразным форпостом для других стран, стремящихся выйти на африканский рынок. Президент акцентировал особое внимание на сфере сельского хозяйства, которая динамично развивается.
«Но тем не менее мы имеем возможность и соответствующие технологии для того, чтобы двигаться вперед. Мы готовы вам помогать в становлении новых направлений в сельском хозяйстве. Мы готовы помогать вам специалистами, поставлять соответствующую технику», — сказал президент.
Глава государства также отметил важность изучения кенийской стороной потенциала Беларуси.
«Очень важно, чтобы вы, не торопясь, посмотрели на наши возможности», — подчеркнул Лукашенко.
Торгово-экономические отношения Беларуси и Кении демонстрируют положительную динамику в последние годы. Объем взаимной торговли варьируется в пределах 7,2−13,6 млн долларов, а в 2020 году достиг рекорда в 40,6 млн долларов.
В 2024 году товарооборот составил 13,6 млн долларов, что на 40% больше по сравнению с 2023 годом. За первые десять месяцев текущего года стороны уже достигли этого показателя.
При этом Беларусь импортирует из Кении значительно больше, чем экспортирует. Из этой африканской страны завозятся срезанные цветы, фрукты, семена для посева. В числе товаров, которые Беларусь поставляет в Кению, зерна злаков, устройства на жидких кристаллах и лазеры.
Активно продолжается работа над созданием договорно-правовой базы между двумя странами, а также формируется межправительственная совместная комиссия по двустороннему сотрудничеству.