Власти соседней с Беларусью Литвы ввели режим ЧС из-за метеозондов

Правительство Литвы объявило в стране режим чрезвычайной ситуации из-за метеозондов с контрабандными сигаретами. ЧС вводится на всей территории страны, срок действия не уточняется. В постановлении сказано, что цель введения чрезвычайного положения — это не только контроль за угрозой гражданской авиации, но также обеспечение интересов национальной безопасности Литвы, более тесная координация действий институтов.