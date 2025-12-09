Власти соседней с Беларусью Литвы ввели режим ЧС из-за метеозондов. Это следует из постановления правительства Литвы, которое опубликовано на официальном сайте. Подробности пишет БелТА.
Правительство Литвы объявило в стране режим чрезвычайной ситуации из-за метеозондов с контрабандными сигаретами. ЧС вводится на всей территории страны, срок действия не уточняется. В постановлении сказано, что цель введения чрезвычайного положения — это не только контроль за угрозой гражданской авиации, но также обеспечение интересов национальной безопасности Литвы, более тесная координация действий институтов.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто перебрасывал из Беларуси в Литву сигареты на метеозондах: «Наладили этот бизнес».
Тем временем МИД сказал, что Беларусь предложила Литве сесть за стол переговоров в Вене.
Вместе с тем Литва хочет отменить автобусы в Беларусь, чтобы повлиять на Минск.