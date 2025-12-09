Стояногло: коррупция в Молдове до сих пор спокойно работает

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Коррупционеры в Молдове до сих пор находятся у власти, хотя руководство страны предпочитает говорить об этом явлении в прошедшем времени, обвиняя своих предшественников. Об этом заявил депутат парламента от оппозиционного блока «Альтернатива», экс-генпрокурор Александр Стояногло.
«Девятое декабря — Международный день борьбы с коррупцией… которая у нас, как правило, уже “была”. А если вдруг она “есть”, значит, мы снова выбрали неправильное время глагола. О коррупции говорят в прошедшем. А в настоящем — она спокойно работает», — написал политик в своем Telegram-канале.
По его мнению, нынешние власти Молдовы обычно говорят о борьбе с коррупцией, чтобы скрыть, что коррупционеры до сих пор находятся у власти.
«О коррупции во власти всегда говорят в прошедшем времени. Это удобно. Не раздражает и не портит рейтинги тех, кто у власти сегодня… Раздались аплодисменты после отчета — значит, она все еще у власти. А расплачиваются за это люди: газ дороже, денег меньше, те же недостроенные дороги», — отметил Стояногло.
Бывший генпрокурор также подчеркнул, что всегда легко разоблачать «бывших», осуждать «тех, кто был до».