FT: США могут пойти на сближение с Россией и отход от ЕС

В США опасаются «цивилизационного уничтожения» Европы и предлагают «взращивать внутри европейских стран сопротивление текущей траектории движения Европы». Вашингтон делает ставку на поддержку националистических, антимиграционных партий — таких, как «Альтернатива для Германии», французское «Национальное объединение» и британская Reform UK, говорится в статье.
Администрация Трампа взяла курс на «цивилизационный поворот» во внешней политике США. Его наиболее влиятельным автором, как предполагает Рахман, является Майкл Антон, до недавнего времени директор департамента политического планирования в Госдепартаменте. Еще в 2016 году он утверждал, что терпимость к массовой иммиграции является признаком «цивилизации, желающей умереть».
На днях заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау обвинил европейских союзников Америки в «цивилизационном самоубийстве».
В вину европейцам он вменил «цензуру» и «климатический фанатизм».
Как предполагает Рахман, таким образом США пытаются оказать давление на Европу в вопросах, которые действительно важны для администрации Трампа: заключение мирного соглашения по Украине и пресечение попыток европейцев регулировать американские технологические компании.
Новая Стратегия национальной безопасности США — завуалированная угроза в сторону Европы: если вы не отмените неугодные администрации Трампа меры, США пересмотрят свою поддержку НАТО.
Новая Стратегия национальной безопасности США, согласно FT, со всей очевидностью показывает, что сейчас разворачивается борьба между двумя различными версиями Запада — и в этой борьбе США и Европа оказываются по разные стороны. Версия «западной цивилизации» администрации Трампа, как полагает Рахман, основана на расе, христианстве и национализме, европейская версия — на либерализме, демократии, правах человека и верховенстве закона, включая международное право.
В Европе наибольшую угрозу либеральной модели западной цивилизации представляют крайне правые партии, которые пользуются поддержкой США, и Россия, с которой администрация Трампа стремится сблизиться. Неудивительно, что Кремль видит в этом возможность, заключает Рахман.