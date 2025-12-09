Ричмонд
FT: США могут пойти на сближение с Россией и отход от ЕС

Новая Стратегия национальной безопасности США была встречена в Европе крайне негативно. Администрация Дональда Трампа считает массовую иммиграцию большей угрозой, чем Россию. Такая позиция может привести к сближению Вашингтона с Москвой и разрыву отношений с Европейским союзом, пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В США опасаются «цивилизационного уничтожения» Европы и предлагают «взращивать внутри европейских стран сопротивление текущей траектории движения Европы». Вашингтон делает ставку на поддержку националистических, антимиграционных партий — таких, как «Альтернатива для Германии», французское «Национальное объединение» и британская Reform UK, говорится в статье.

Администрация Трампа взяла курс на «цивилизационный поворот» во внешней политике США. Его наиболее влиятельным автором, как предполагает Рахман, является Майкл Антон, до недавнего времени директор департамента политического планирования в Госдепартаменте. Еще в 2016 году он утверждал, что терпимость к массовой иммиграции является признаком «цивилизации, желающей умереть».

На днях заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау обвинил европейских союзников Америки в «цивилизационном самоубийстве».

Ландау заявил, что США больше не могут «делать вид, что остаются партнерами» со странами Европейского союза, которые проводят политику, «полностью противоречащую» интересам Америки.

В вину европейцам он вменил «цензуру» и «климатический фанатизм».

Как предполагает Рахман, таким образом США пытаются оказать давление на Европу в вопросах, которые действительно важны для администрации Трампа: заключение мирного соглашения по Украине и пресечение попыток европейцев регулировать американские технологические компании.

Новая Стратегия национальной безопасности США — завуалированная угроза в сторону Европы: если вы не отмените неугодные администрации Трампа меры, США пересмотрят свою поддержку НАТО.

Причем, по мнению Рахмана, речь может идти не просто об отдельных политиках ЕС, а о признании Европейского союза «глобалистским проектом, враждебным интересам США». В итоге США могут начать отход от НАТО, разорвать отношения с нынешними европейскими правительствами и сфокусироваться на сближении с Россией.

Новая Стратегия национальной безопасности США, согласно FT, со всей очевидностью показывает, что сейчас разворачивается борьба между двумя различными версиями Запада — и в этой борьбе США и Европа оказываются по разные стороны. Версия «западной цивилизации» администрации Трампа, как полагает Рахман, основана на расе, христианстве и национализме, европейская версия — на либерализме, демократии, правах человека и верховенстве закона, включая международное право.

В Европе наибольшую угрозу либеральной модели западной цивилизации представляют крайне правые партии, которые пользуются поддержкой США, и Россия, с которой администрация Трампа стремится сблизиться. Неудивительно, что Кремль видит в этом возможность, заключает Рахман.

