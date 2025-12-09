FT: США могут пойти на сближение с Россией и отход от ЕС

Администрация Трампа взяла курс на «цивилизационный поворот» во внешней политике США. Его наиболее влиятельным автором, как предполагает Рахман, является Майкл Антон, до недавнего времени директор департамента политического планирования в Госдепартаменте. Еще в 2016 году он утверждал, что терпимость к массовой иммиграции является признаком «цивилизации, желающей умереть».