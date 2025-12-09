Ричмонд
«Мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию». Лукашенко высказался о милитаризации Запада

Лукашенко отреагировал на милитаризацию Запада: «Не можем не видеть».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 9 декабря, на заседании Совета безопасности отреагировал на милитаризацию Запада. Подробности приводит БелТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что военной безопасности, а также обороне страны уделяется большое внимание. Он добавил, что особенно это актуально при учете обстановки в мире и милитаризации Запада.

— Мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию. Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние России и Беларуси. Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно, — заявил глава Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные политики готовятся к войне, и привел факты.

Тем временем Лукашенко сказал, что европейцы не выиграют войну и им стоит поумнеть.

Кстати, МИД сказал, что Беларусь предложила Литве сесть за стол переговоров в Вене.

