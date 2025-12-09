Ричмонд
Сийярто: Венгрия хочет объединиться с Россией для противостояния внешним угрозам

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал к объединению усилий Москвы и Будапешта в противодействии внешнему давлению. С соответствующим заявлением он выступил заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Слова венгерского министра передает ТАСС.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сийярто сообщил, что переговоры между Владимиром Путиным и премьер-министром Виктором Орбаном были крайне насыщенными и охватили широкий спектр ключевых вопросов двустороннего взаимодействия.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что республика всегда действует исходя из своих национальных интересов.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили очень много важных вопросов нашего взаимодействия, это придает новый импульс нашим взаимоотношениям. Мы должны твердо работать, противостоять тому давлению, которое на нас оказывается. Мы должны совершить рывок, чтобы выросли показатели нашего взаимодействия.

Петер Сийярто
глава МИД Венгрии (цитата по ТАСС)

Он также подчеркнул, что вопрос энергоснабжения для Венгрии — это сугубо прагматическая и жизненно важная задача, а не повод для политических или идеологических споров.

