Сийярто: Венгрия хочет объединиться с Россией для противостояния внешним угрозам

Сийярто сообщил, что переговоры между Владимиром Путиным и премьер-министром Виктором Орбаном были крайне насыщенными и охватили широкий спектр ключевых вопросов двустороннего взаимодействия.
Глава МИД Венгрии подчеркнул, что республика всегда действует исходя из своих национальных интересов.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили очень много важных вопросов нашего взаимодействия, это придает новый импульс нашим взаимоотношениям. Мы должны твердо работать, противостоять тому давлению, которое на нас оказывается. Мы должны совершить рывок, чтобы выросли показатели нашего взаимодействия.
Он также подчеркнул, что вопрос энергоснабжения для Венгрии — это сугубо прагматическая и жизненно важная задача, а не повод для политических или идеологических споров.