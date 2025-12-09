Песков назвал «полной глупостью» слова о якобы подготовке РФ нападения на НАТО

«Что касается подготовки нападения на НАТО — это полная глупость. Опять же, призываю всех слушать первоисточник — нашего президента [Владимира] Путина», — сказал Песков.
