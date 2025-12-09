Ричмонд
Песков назвал «полной глупостью» слова о якобы подготовке РФ нападения на НАТО

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что упомянутые канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем постулаты о подготовке России к нападению на НАТО, якобы содержащиеся в отдельных государственных доктринах, являются откровенной глупостью.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается подготовки нападения на НАТО — это полная глупость. Опять же, призываю всех слушать первоисточник — нашего президента [Владимира] Путина», — сказал Песков.

