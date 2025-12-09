Ричмонд
Лукашенко призвал не вмешивать Россию, Украину и США в дела Минска с Вильнюсом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Литву не привлекать третьи стороны к решению конфликта из-за закрытия границы. Он призвал Вильнюс решить эту проблему за столом переговоров.

Источник: РИА "Новости"

«Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших отношений», — заявил белорусский лидер, комментируя позицию Литвы по поводу автомобилей, которые остались на белорусской территории после закрытия границы Вильнюсом (цитата по БелТА).

«Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений — садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы, — добавил белорусский лидер. — Мы к этому готовы. Других вариантов нет».

Ранее Литва попросила Еврокомиссию помочь вернуть застрявшие в Белоруссии грузовики и ввести санкции против белорусских чиновников. Минск перестал пропускать литовский транспорт после того, как Вильнюс закрыл пункты пропуска на границе. Литва и Белоруссия представляли разные данные по количеству застрявших транспортных единиц. Минск говорил об 1,1 тыс. единиц. По информации литовской ассоциации Linava, на границе находится около 4,5 тыс. единиц грузовой техники.

