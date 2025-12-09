«Если они валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально». Лукашенко отреагировал на ситуации с литовскими грузовиками, которые остались в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, которое проходит 9 декабря, высказался о ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Глава государства подчеркнул, что в Литве сейчас «начинают гвалтом кричать» из-за грузовиков, которые остались в Беларуси после того, как литовская сторона закрыла границу.
— Если они (фуры. -Ред) валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально. У нас это неприемлемо, — обратил внимание Александр Лукашенко.
По его словам, литовские грузовики были размещены на стоянках (подробнее мы писали здесь), они охраняются, чтобы никто туда не влез, и чтобы груз сохранился.
— Не надо «на дурницу» кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших отношений, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро.
Кроме того, глава МВД Иван Кубраков сказал, с какими вопросами обращаются водители литовских фур, застрявших в Беларуси.
Тем временем власти соседней с Беларусью Литвы ввели режим ЧС из-за метеозондов.