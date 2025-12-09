Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Если они валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально». Лукашенко отреагировал на ситуации с литовскими грузовиками, которые остались в Беларуси

Лукашенко высказался о ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, которое проходит 9 декабря, высказался о ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси. Подробности приводит БелТА.

Глава государства подчеркнул, что в Литве сейчас «начинают гвалтом кричать» из-за грузовиков, которые остались в Беларуси после того, как литовская сторона закрыла границу.

— Если они (фуры. -Ред) валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально. У нас это неприемлемо, — обратил внимание Александр Лукашенко.

По его словам, литовские грузовики были размещены на стоянках (подробнее мы писали здесь), они охраняются, чтобы никто туда не влез, и чтобы груз сохранился.

— Не надо «на дурницу» кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших отношений, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро.

Кроме того, глава МВД Иван Кубраков сказал, с какими вопросами обращаются водители литовских фур, застрявших в Беларуси.

Тем временем власти соседней с Беларусью Литвы ввели режим ЧС из-за метеозондов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше