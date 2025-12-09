США не будет поддерживать евроинтеграцию Молдовы и реформы в нашей стране.
Из новой стратегии национальной безопасности США, которую на днях опубликовал Трамп, исключен пункт о поддержке евроинтеграции Молдовы, который был в стратегии 2022 года.
Предыдущая стратегия была разработана при президенте США Джо Байдене, и там был раздел о поддержке Санду Молдовы на светлом европейском пути. Также Вашингтон больше не ставит целью поддержку реформ в Молдове.
Там как раз Попшой, министр иностранных дел Молдовы, и Гросу, спикер парламентам, позорятся перед американцами за счет госбюджета. Зачем поехали? Джинсы можно было и у нас купить. Жвачку тоже.
